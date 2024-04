De Gregori e Zalone | esce il singolo ‘Giusto o sbagliato’

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 6 aprile 2024) ROMA – Dal 5 aprile è disponibile in digitale ed entra in rotazione radiofonica “Giusto o sbagliato”, ilinedito di DEche anticipa l’album “PASTICHE” (Columbia Records /Sony Music) in uscita il 12 aprile. In “Pastiche”, per la prima volta nella sua carriera Checcoabbandona i panni dell’attore e si propone come musicista puro per accompagnare al pianoforte la voce di Francesco Dein un disco sorprendente. La tracklist di “Pastiche” è ricca di colpi di scena, una generosa incursione nella migliore musica italiana, dove le canzoni di Desi alternano con quelle di autori come Paolo Conte, Pino Daniele, Antonello Venditti e dello stesso. L’album uscirà in CD, doppio LP nero e doppio LP nero numerato e autografato in ...