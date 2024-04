David di Donatello | abbiamo un problema? “Leggere i nomi di Cortellesi | Beppe Fiorello | Michaela Ramazzotti è doloroso… 5 film si spartiscono 65 candidature” | la denuncia di un giurato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024)diun? Solo 21su 188 sono innation e lenation, oltretutto, si concentrano solo in una manciata difirmati da figure dello spettacolo già affermate. Inizia così l’accorato e articolato post di undei, il fumettista e sceneggiatore Mauro Uzzeo. L’autore spiega di amare il premio e ciò che rappresenta e che vuole lanciare un segnale d’allarme urgente: “Bisogna iniziare a remare presto nella direzione opposta a quella attuale, affinché qualcosa di così prezioso non si trasformi nella compiaciuta celebrazione di chi ha già vinto, ma sia invece rappresentativa degli sforzi che chi fa cinema in Italia compie ogni giorno”. Uzzeo ricorda che quest’anno i ...