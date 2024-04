Database con 2mila nomi | la centrale del voto di scambio | ecco come funzionava in Puglia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Cinquanta euro per un. Era questa la tariffa offerta in cambio delperla piddina Anita Maurodinoia, detta ”lady preferenze”, e fino a ieri, prima delle dimissioni, potentissima assessora ai Trasporti della giunta regionale pugliese di centro sinistra guidata dal magistrato Michele Emiliano. Secondo la Procura di Bari che ieri mattina ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 8 persone, il marito della Maurodinoia, Sandro Cataldo, aveva organizzato una associazione a delinquere finalizzata alla compravendita di voti per le elezioni regionali del 2020. L'uomo, agli arresti domiciliari con l'accusa di corruzione elettorale, era stato l'ideatore della lista “Sud al Centro” e quindi uno dei più importanti artefici del successo politico del Pd barese e regionale. Oltre ad aver pilotato le elezione regionali del 2020, Cataldo ...