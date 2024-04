Danilo Caravello | il Napoli ripartirà con un nuovo progetto

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 6 aprile 2024), operatore di mercato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW sulla prossima stagione del. Dopo una stagione di transizione gli azzurri ripartiranno con un, un ds giovane ed unallenatore. Il nome più gettonato sembra essere quello di Italiano.“È un nome che ha dimostrato di essere sicuramente da, uno dal quale poter ripartire per aprire unciclo. L’altro nome in ballo per la panchina delsembra essere quello di Antonio Conte – continua– che è un top, ma rappresenterebbe una filosofia di lavoro completamente diversa da quella di Italiano. Una volta messa a posto la casella del Direttore, di conseguenza andranno a posto ...