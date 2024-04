Dani Alves rompe il silenzio | «Non ho rilasciato interviste ne lo farò»

Dani Alves non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione ai tanti giornalisti assiepati davanti al tribunale di Barcellona dove è obbligato a presentarsi per firmare. Poi, in esclusiva, ha ... (fanpage)

“Non è vero che ho concesso un’ intervista , non ho parlato con nessun mezzo di comunicazione, né lo farò finché il processo giudiziario non sarà risolto”. Dani Alves ha smentito, D alla Spagna , di ... (sportface)

Dani Alves rompe il silenzio e smentisce l'ultima fuga di notizie: cosa ha rivelato - Dopo alcune dichiarazioni pubblicate da El Periodico, Dani Alves ha dichiarato di non aver rilasciato nessuna intervista. Dopo la condanna per violenza sessuale, infatti, l'ex terzino brasiliano ha ...corrieredellosport

Ex Juve Dani Alves rompe il silenzio dopo la condanna: ecco come sopravvivo - Il brasiliano è in libertà vigilata dopo essere uscito dal carcere grazie a una cauzione pagata vendendo un'intervista a un periodico per un milione di euro ...sport.virgilio

Le prime parole di Dani Alves fuori dal carcere sono un messaggio forte e chiaro: “Sopravvivo a tutto” - Dani Alves non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione ai tanti giornalisti assiepati davanti al tribunale di Barcellona dove è obbligato a presentarsi ...fanpage