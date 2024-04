Dammi soldi o ti lascio | condannato per estorsione sentimentale

"Ciao nonna, sono in ospedale, avrei bisogno di soldi per pagare le cure mediche e i farmac". Italiano corretto e senza inflessioni, ma la scaltra 84enne ha intuito che poteva essere una truffa. ... (ilgiorno)

Carrara, 4 aprile 2024 – Attimi di terrore per il responsabile del’uffio di Poste Italiane ad Avenza , Rapina to da un uomo, nei giorni scorsi. Il malvivente si è fatto consegnare il denaro presente ... (lanazione)

"Dammi i soldi o ti lascio". Ex compagno condannato per estorsione "sentimentale" - Una donna ha denunciato il compagno allegando gli screen shot dei messaggi dai quali emergevano richieste assidue di denaro con minacce, tra cui quella di troncare il rapporto ...gazzettadelsud

Vigonza. Colpo in tabaccheria, rapinatori rumeni perfettamente integrati: «Mi hanno urlato in dialetto di dargli tutti i soldi». Poi rubano qualche pacchetto di sigarette - VIGONZA (PADOVA) - «Appena ho visto la pistola, ho pensato subito di scappare e di nascondermi». Inizia così il racconto di Giovanni Benato, titolare dell'omonima tabaccheria di famiglia in via Grandi ...msn