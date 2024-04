Dalle macerie alla rinascita Meloni | “L’Aquila è un modello per la risposta dello Stato”

Roma, 10 marzo 2024 – Paura e macchine distrutte a Trastervere, dove nella serata di ieri alle ore 22:50, la sala operativa del Comando dei Vigili del fuoco di Roma ha inviato in via di San ... (ilfaroonline)

La Russia nella notte ha lanciato una tremenda offensiva sull' Ucraina. Lanciati "nella notte oltre 60 droni Shahed e quasi 90 missili differenti", denuncia via X il presidente ucraino Volodymyr ... (iltempo)

A Napoli Chiesa di San Potito Dalle macerie a centro culturale - Dalle macerie a centro culturale aperto al sociale: dopo i lavori di ristrutturazione e restauro di cappella, sacrestia e facciata, la monumentale Chiesa di San Potito, in via Salvatore Tommasi 1, nel ...ansa

Treviso commemora il 7 aprile con mostre ed eventi: «Dilaniata, ma sempre grandiosa» - Treviso dilaniata Dalle esplosioni del 7 aprile 1944, «ma pur sempre grandiosa, forte e pronta a rialzarsi Dalle macerie».tribunatreviso.gelocal

L’Aquila 15 anni dopo il sisma: certe cose non dimentichiamole mai - "Ricordo nitidamente tutte le fasi di questa drammatica vicenda, e non solo perché sono abruzzese e ho tanti amici e conoscenti che si sono salvati per miracolo" ...ilfattoquotidiano