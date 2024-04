Dalla Spagna | anche il Milan su Ederson

Ma De Laurentiis si priverà del georgiano solo per offerte dai 130 milioni in su BARCELLONA ( Spagna ) - Il Napoli che verrà potrebbe ripartire da Khvicha Kvaratskhelia ma il condizionale è ... (ilgiornaleditalia)

Dalla Spagna giungono indiscrezioni secondo cui il Milan potrebbe fare un tentativo per Ederson in vista del Calciomercato estivo (pianetamilan)

Dalla Spagna: "ADL ha chiesto cifra folle per dare Kvaratskhelia al Barcellona" - Il presidente del Napoli non vuole cedere il georgiano, a meno che non arrivi un'offerta veramente irrinunciabile ...tuttonapoli

Dalla Spagna - Il Brighton non riscatterà Ansu Fati, tonerà al Barcellona - La carriera di Ansu Fati continua a non decollare e dopo un inizio fulminante con il Barcellona, le conferme sul campo non sono arrivate. Il rendimento dello spagnolo al Brighton di De Zerbi non è sta ...napolimagazine

Dalla Spagna - Atletico Madrid, Simeone ha richiesto Buongiorno del Torino - Non solo Inter, Milan e club di Premier League sono interessati al difensore del Torino e della Nazionale Alessandro Buongiorno. Dalla Spagna filtrano indiscrezioni secondo cui Diego Simeone avrebbe c ...napolimagazine