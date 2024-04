Dalla Reggina al fuorigioco sconosciuto | Bandecchi | “se spendi ecco dove arrivi in Serie A” | VIDEO

(Di sabato 6 aprile 2024) Imprenditore, sindaco, presidente di una squadra di calcio. Vulcanico, sanguigno e senza peli sulla lingua. Stefanoè tutto questo e molto altro. Una figura sempre sotto i riflettori, che fa discutere, che divide, ma che sicuramente non passa mai inosservata. Anche e soprattutto quando parla di pallone. Presente a Reggio Calabria per sostenere la candidatura a sindaco di Massimo Ripepi, Stefanoha rilasciato un’intervista a “StrettoWeb” nella quale ha parlato anche e soprattutto di calcio, concentrandosi sulla querelle, sulla gestione della Ternana e sulla gestione economica di una squadra che punta in alto.e lacordata al marchio Una storia d’amore nata quando, ai tempi della pandemia, disse che la ...

Bandecchi interviene sul caso Reggina, tra cordata e marchio, parla del 'gioiello' Ternana e degli investimenti nel calcio di Serie A - Bandecchi interviene sul caso Reggina, tra cordata e marchio, parla del 'gioiello' Ternana e degli investimenti nel calcio di Serie A ...calcioweb.eu

Atletico Maida atteso Dalla capolista Ardore, in Prima impegni interni per Promosport e San Mango - Lamezia Terme - Si riprende a giocare, dopo il doppio turno di sosta, in Promozione, dove è in programma la quartultima giornata. Tre gli anticipi odierni: Caraffa – Pro Pellaro, GallicoCatona – San N ...lametino

Ricardo Paciocco, il primo rigore di rabona nella storia del calcio professionistico - Solo che adesso è serie B. Il 13 maggio 1990 si gioca Triestina-Reggina e gli ospiti possono ancora sognare di fare il salto di categoria. Sull'1-1, a quindici minuti Dalla fine, il direttore di gara ...ilgiornale