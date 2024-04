Dal Salvini “out of context” sulla pornografia ai non detti sull’age verification

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di sabato 6 aprile 2024) Che serva una soluzione per non esporre i bambini e gli adolescenti ai contenuti riservati agli adulti è un qualcosa di piuttosto ovvio. Ma le soluzioni che sono attualmente al vaglio sembrano non essere coerenti con la realtà digitale che ci circonda. Nei giorni scorsi, Agcom ha avviato una consultazione pubblica per valutare e decidere quale strumento di “age” adottare e imporlo alle piattaforme che ospitano foto e video di tipo pornografico. Soluzioni messe in piedi negli Stati Uniti, ma provocando più polemiche rispetto al reale impattofruizione di questa tipologia di contenuti da parte dei minori. Age, tutti i problemi di questo strumento Anche perché, come hanno sottolineato in più occasioni (anche quando si parlava di strumenti simili per impedire l’accesso ai social agli under 13) alcuni ...