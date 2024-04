(Di sabato 6 aprile 2024) Pisa, 6 aprile 2024 - Si terrà giovedì 11 aprile alle 15:30 l'incontro dell'edizione 2024 della rassegna scientifica "" diBlu. L’sarà trasmesso in streaming sui canali social del museo (Facebook e Youtube) e sul sito warnig.blu.it.è un progetto ideato da Franco Cervelli, Sandra Leone e Enrico Mazzoni di INFN Pisa, realizzato dall’Istituto di Fisica Nucleare di Pisa e daBlu, con il contributo di Fondazione Pisa. Il titolo dell’incontro è ‘Dal bigall’di. Due Universi, una sola riflessione su tempo e spazio’ e vede due ospiti importanti: Gaspare Polizzi, docente di pedagogia generale e sociale all’Università di Pisa, le cui ricerche si ...

Drammatica caduta al Giro dei paesi baschi , un incidente che ha mandato all' ospedale Jonas Vingegaard e coinvolto anche Remco Evenepoel e Primoz Roglic. Tre big che ora rischiano addirittura di ... (liberoquotidiano)

Terz’ultimo turno di fase a orologio in vista per la Serie A2 maschile che si avvicina sempre di più ai verdetti riguardanti le qualificazioni playoff e playout. Domani sera appuntamento con il ... (ilgiorno)

Il Powerball è una lotteria statunitense e australiana alla quale, come ad ogni lotteria , si perde quasi sempre. Va da sé che già con una vincita di 20 milla dollari uno può considerarsi ... (ilfattoquotidiano)

Lo abbiamo visionato dal vivo: Inter, blitz a sorpresa e annuncio a un passo | Bruciata la concorrenza delle avversarie - L’ Inter di Zhang sta crescendo sempre di più anno dopo anno, sia nel collettivo che nei risultati. Nonostante cambi parte dell’undici titolare ogni calciomercato, il rendimento della rosa di Simone ...ilgiornaledellosport

Juventus-Fiorentina, Bodini: “Si deve ripartire dal secondo tempo con la Lazio. Allegri Lo terrei, il problema sono i giocatori” - Juventus-Fiorentina, Bodini, ex portiere che ha giocato 10 anni in bianconero, è intervenuto in esclusiva a Tag24 ...tag24

Dal big bang all'Infinito di Leopardi, ultimo evento di Warning a Palazzo Blu - Il titolo dell’incontro è ‘Dal big bang all’Infinito di Leopardi. Due Universi, una sola riflessione su tempo e spazio’ e vede due ospiti importanti: Gaspare Polizzi, docente di pedagogia generale e ...lanazione