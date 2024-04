Da Tor Bella Monaca all’Eur | blitz antidroga dei carabinieri | 15 arresti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 6 aprile 2024) Roma, 6 aprile 2024 – Idel Comando Provinciale di Roma, nella costante lotta al traffico delle sostanze stupefacenti, hanno eseguito una serie di controlli nei quartieri centrali e periferici della Città che hanno portato all’arresto, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, di 15 persone gravemente indiziate di essere dedite al traffico di stupefacenti. Nel quartiere Cinecittà, idella Compagnia di Roma Casilina hanno arrestato in flagranza due 32enni, uno originario della provincia di Bari, l’altro originario di Genova, entrambi residenti a Roma, già noti alle forze dell’ordine. I, in seguito ad una mirata attività investigativa, hanno rinvenuto nella loro abitazione oltre 133 grammi di cristalli di ketamina e diecimila euro in contanti ritenuti provento di attività illecita. Nel ...