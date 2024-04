Da Mattarella al terremoto | quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

(Di sabato 6 aprile 2024) Il 3 aprile undi magnitudo 7.4 ha causato numerose vittime e danni ingenti (FOTO) in un'importante capitale. Negli stessi giorni, in un'altra zona del mondo si è verificato un incendio che ha distrutto un edificio di 16 piani. Gli Stati Uniti, invece, si preparano ad affrontare un'invasione di insetti: attesi migliaia di miliardi di esemplari nelle prossime settimane nelle regioni orientali del Paese, dalla Louisiana al North Carolina e all'Illinois. Viaggio di stato per il PresidenteRepubblica, che durante lache va concludendosi ha fatto visita a due Paesi africani, a conferma di quanto il Continente sia tornato strategico per l’Italia. Proprio mentre una regione italiana ha chiesto lo stato di emergenza nazionale per la crisi idrica. Mentre negli scorsi giorni 'Inps, con il ...

15° anniversario terremoto dell'Aquila - Il capoluogo abbruzzese ricorda il terremoto che nella notte tra il 5 e il 66 Aprile del 2009 devastò la città. Alle 21,30 verrà acceso il braciere nel Parco della Memoria da dove prenderà il via una ...televideo.rai

Mattarella: rafforzare Onu, sfide umanità richiedono collaborazione - Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ad Accra al termine del colloquio con il Presidente della Repubblica del Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo.ilmattino

Mattarella in two-day state visit to Ghana - President Sergio Mattarella has arrived in Ghana for a state visit, where he will hold talks with the country's president Addo Dankwa Akufo-Addo, followed by a joint press conference. During the visit ...adnkronos