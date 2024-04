Cusano Italia TV | puntata speciale di “Crimini e Criminologia”

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 6 aprile 2024)TV,”: emergenza femminicidi e tutela con il Codice Rosso Domenica 7 aprile, alle ore 21.30, in diretta suTV (Canale 122 del digitale terrestre),di “” dedicata alla violenza di genere, all’emergenza femminicidi e alla legge del 19 luglio 2019, numero 69 nota come “Codice Rosso”. Una legge della Repubblicana che rafforza la tutela di tutti coloro che subiscono violenze, per atti persecutori e maltrattamenti. Fabio Camillacci e Gabriele Raho ne parleranno con numerosi ospiti; scheda-copertina a cura di Aurora Vena. Ci sarà anche la drammatica testimonianza di Linda Fathi: una donna ...