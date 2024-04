Curti | verso le elezioni | Simona Boccia candidata a supporto del sindaco Raiano

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di sabato 6 aprile 2024). È ormai in via di ultimazione la lista ‘Legalità e Trasparenza’ capeggiata daluscente diAntonio; ufficializzata, infatti, la candidatura alla carica di consigliere comunale di. Impiegata, laé alla sua seconda esperienza elettorale. Nel 2019 funella compagine avversaria a quella del, ottenendo un lusinghiero risultato che acquista ancora più valenza se si considera che é arrivato concorrendo nella lista poi risultata perdente . «Mi piace – afferma– mettermi in gioco e sono vogliosa di misurarmi in questa nuova avventura elettorale. É forte in me il desiderio di lavorare per il bene della ...