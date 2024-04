Curling | l’Italia schianta la Germania e plana in semifinale ai Mondiali!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 6 aprile 2024)ha surclassato lacon il punteggio di 8-3 e si è qualificata alle semifinali dei2024 dimaschile. La nostra Nazionale si è imposta in maniera nitida nel qualification game andato in scena sul ghiaccio di Schaffhausen (Svizzera) e si è così guadagnata l’ingresso tra le migliori quattro potenze planetarie di questo sport. Dopo la medaglia di bronzo conquistata nel 2022 e la quarta piazza di dodici mesi fa, il quartetto tricolore si è confermato ai vertici internazionali per il terzo anno consecutivo e ora andrà a caccia del podio. Joel Retornaz e compagni torneranno in scena alle ore 16.00 per affrontare la Svezia in unache si preannuncia proibitiva: gli azzurri dovranno vedersela contro la corazzata guidata dal maestro assoluto Niklas Edin (cinque volte ...