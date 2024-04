Critiche | mercato in dubbio e un 2024 sotto tono | Lukaku e Immobile in un derby che può valere il futuro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 6 aprile 2024) Nelhanno segnato lo stesso numero di gol in Serie A: due reti. Romelue Cironon sono ancora riusciti ad indossare i panni del trascinatore in questo nuovo anno per Roma e Lazio e ildella Capitale di oggi (ore 18) è un assist per invertire la rotta. Sulla panchina ci sono due nuovi allenatori che li hanno difesi e stimolati, ma che non hanno rinunciato comunque a mettere in discussione la loro titolarità. A parte l’esordio a gara in corso contro il Milan, arrivato appena tre giorni dopo lo sbarco a Ciampino,ha giocato da titolare venticinque partite su ventisei. A Frosinone De Rossi lo tolse all’intervallo, mentre nella gara successiva col Torino preferì lasciarlo in panchina dall’inizio, inserendo Azmoun. Al debutto sulla panchina biancoceleste Tudor ha scelto di ...