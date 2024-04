Criscito | «Thiago Motta super | ha una mentalità speciale»

Criscito: "Genoa Tra qualche anno in Europa. Retegui come Gilardino" - Criscito ha partecipato all'ultima tappa del Panini tour che ... Poi c'è stata la stagione incredibile con Milito e Thiago Motta, una squadra fortissima in lotta per la qualificazione in Champions".primocanale

Criscito: "Genoa e basta dal mio ritorno, ma mi hanno cercato altre società" - L'ex capitano del Genoa Domenico Criscito ha parlato al Il Secolo XIX della sua esperienza nel mondo del calcio: dagli anni in Russia con la maglia dello Zenit San ...tuttojuve