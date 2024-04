(Di sabato 6 aprile 2024) Per quanto riguarda le previsioni didell'Italia nel"siamo lì",all'1%, mentre per quanto riguarda la dinamica del rapporto-Pil "certamente" resteràil. Lo ha detto ilsegretario del Mef, Federico Freni, spiegando che "è un Def che non si discosterà molto da quelle che sono già state le previsioni del governo nella Nadef". "Aspettiamo il Def e vediamo. Mi permetto di dire che raramente il Mef ha sbagliato i conti negli ultimi anni", ha aggiunto Freni.

Ambiente: un laghetto per le nutrie sterilizzate a Parma - Un laghetto delle nutrie. A Parma, per limitare la Crescita dei roditori, dopo la cattura e la loro sterilizzazione, saranno portate in un ampio spazio semi naturale appositamente predisposto per la v ...ansa

Autonomia, Salvini: "E' Crescita e passo avanti per tutta Italia" - (LaPresse) “Dopo vent’anni di impegno dei militanti della Lega finalmente ci siamo ed è un passo avanti per tutta l’Italia, perché ...stream24.ilsole24ore

Def, Freni: 'La Crescita 2024 attorno all'1%, debito sotto il 140% - Dal 2021 a oggi "abbiamo speso oltre 200 miliardi, sicuramente sopra i 210 miliardi di bonus edilizi" più delle risorse che "cuberà" il Pnrr, pari a 196 miliardi di euro. Lo ha detto il ...ansa