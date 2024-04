Crema | truffa anziano facendosi consegnare soldi e regali anche un’auto | arrestata colf

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 aprile 2024)– Una donna di 52 anni è statacon l’accusa di aver raggirato l’che avrebbe dovuto assistere. Si tratta di una pregiudicata, che ora dovrà scontare una pena a tre anni di reclusione per circonvenzione di persona incapace, un reato commesso dal 2014 al 2019. Proprio nel 2019 il nipote dell'si è presentato alla stazione carabinieri didenunciando che per assistere il nonno, non più autosufficiente, aveva assunto unae che da qualche tempo si era accorto di uno strano cambiamento dell'. Verificando gli estratti conti bancari, ha quindi scoperto che in più occasioni erano stati prelevati contanti per molte decine di migliaia di euro e l'uomo avevavenduto gioielli e oggetti preziosi. I ...