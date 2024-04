Cosparge di benzina la compagna | arrestato per tentato omicidio

(Di sabato 6 aprile 2024) In un episodio di violenza familiare che ha sconvolto la comunità di Sarzana, un uomo di 54 anni di origine marocchina è statodai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, in seguito all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare del Tribunale della Spezia. Le accuse gravissime a suo carico comprendono maltrattamenti in famiglia e, delineando un quadro di abusi inauditi nei confronti dellaquarantenne spezzina. La vicenda, che ha raggiunto il suo culmine in un atto di violenza estrema, ha visto l’uomore dila, minacciando di darle fuoco. Un gesto di pura crudeltà che si inserisce in una serie di comportamenti abusivi iniziati a marzo, quando l’uomo aveva iniziato a perseguitare, minacciare e ...

Non c'è stato nulla da fare. È morto l'uomo, un cinquantenne, che stamane all'alba si è cosparso di benzina chiuso nella propria auto dandosi fuoco davanti all'abitazione di famiglia di via Puccini ... (today)

Cosparge di benzina la fidanzata e tenta di darle fuoco, lei si salva urlando «sono incinta» - Ha cosparso di benzina la fidanzata e tentato di darle fuoco. Follia a Sarzana, in provincia di La Spezia. Maltrattava e umiliava la compagna, tanto da arrivare al punto di Cospargerla di benzina ...leggo

Ferrari e Porsche in fumo nel garage: incendio da un milione e mezzo di euro di danni - Cinque supercar andate in fumo e danni per un milione e mezzo di euro. È costato caro, carissimo l'incendio divampato intorno alle 22 dello ...msn

Sarzana, aggredisce e Cosparge di benzina la fidanzata: arrestato - Sarzana – Voleva dare fuoco alla fidanzata. L’ha cosparsa di benzina e l’ha picchiata urlando: «Se non puoi stare con me, allora moriremo tutti e due». Lei lo voleva lasciare, lui non ci ha visto più ...ilsecoloxix