Così la disinformazione russa ha peggiorato i rapporti tra Ungheria e Ucraina

(Di sabato 6 aprile 2024) L’attualità e la storia recente ci hanno abituato all’idea di un’satellite della Russia in territorio europeo. Del resto, le scelte in politica estera del governo di Viktor Orbán,come le ambizioni autoritarie del premier che guardano al modello del Cremlino, confermano questa immagine. Non si tratta di pregiudizio occidentale (come vorrebbe una certa retorica, popolare anche in Italia), ma di fatti. Tuttavia, quando si tratta del dialogo traoccorre fare chiarezza perché ridurre il tutto alle scelte dettate dal cinismo di Orbán banalizzerebbe la questione e, soprattutto, esulerebbe la Russia da una serie di responsabilità dirette che negli anni hanno contribuito a deteriorare i(già complicati) tra i due Paesi. Per capire i danni profondi causati ...