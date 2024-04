Così la Cina «si nasconde» ai nostri occhi | ecco quale pericolo corriamo noi

(Di sabato 6 aprile 2024) Un incontro segreto con i reporter «indesiderati» rivela come l’informazione su Pechino si stia degradando. Perché? E quali prezzi paghiamo?

PQRST è un acronimo che a molti, probabilmente, non dice molto. Però, cardiologi e medici del lavoro lo conoscono molto bene perché rappresenta le 5 onde caratteristiche di un tracciato ... (liberoquotidiano)

La Cina , che considera Taiwan una propria provincia, ha fornito aiuto e assistenza all'isola. Taipei ha respinto l'offerta. The post Così il terremoto a Taiwan apre un nuovo fronte caldo con la ... (it.insideover)

Entro la fine del 2024 gli UsaUniti vorrebbero concretizzare questa decisione posizionando un lancia missili a medio raggio in un'area strategica della regione (ilgiornale)

Il professore: 'La mia risposta ai dubbi di Piazzapulita': Potrebbe sembrare che la trasmissione non tenga conto del fatto che anche le batterie presenti nei telefoni, portatili, computer, tablet e così via sono prodotte in Cina , ma solo quando si tratta di ...

Chip e immagini satellitari: così la Cina sta aiutando Mosca contro l'Ucraina: Nei giorni scorsi il segretario di Stato americano Antony Blinken , come rivelato dal Financial Times , aveva informato gli alleati di Nato e Ue che "la Cina sta intensificando il suo sostegno al ...