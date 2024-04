Cosa vedere questo weekend al cinema? “Monkey Man” | “Tatami” e “Zamora”

(Di sabato 6 aprile 2024) Un action thriller colorato, eccentrico, sorprendente che mescola generi, stili e forme diverse. E due opere “sportive” in cui la disciplina diventa arte del riscatto. Sono per noi i tre titoli daal, ovveroMan, bella opera prima da regista dell’attore Dev Patel, prodotta da Jordan Peele.di Zar Amir Ebrahimi e Guy Nattiv, presentato alla Mostra di Venezia e, prima regìa di Neri Marcorè. Buone visioni! #NelMan ##SoloAl#SoloInSala Dev Patel in una ...

Siete alla ricerca della perfetta serie tv o film da guardare su Netflix in questo primo weekend di aprile 2024 ma non sapete Cosa scegliere? Vi aiutiamo noi con il nostro consueto appuntamento con ... (today)

Gli scienziati hanno rivelato campi magnetici che vorticano attorno al buco nero - Suggestivi da immaginare e da rilevare: un team di scienziati ha scoperto dei campi magnetici organizzati, intenti a muoversi a spirale attorno a un buco nero ...tecnologia.libero

F1 Gp Australia, le qualifiche di oggi in diretta: Leclerc e Sainz sfidano Verstappen per la pole - Orari e dove vedere le qualifiche del Gp del Giappone e le gara ( Qui il programma completo con le repliche) ...corriere

Roma-Lazio, Streaming Gratis: dove vedere la Serie A in Diretta LIVE - Stadio Olimpico in trepidante attesa per la sfida della stagione, quella fra Roma e Lazio, pronte ad affrontarsi in un Derby capitolino mai banale e sempre ...footballnews24