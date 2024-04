Cosa sono i bastoncelli | i dolci simbolo di Peccioli da mangiare anche con il gelato

(Di sabato 6 aprile 2024) Un vero esempio di rigenerazione urbana, un paesino d'arte contemporanea pieno di colori e fascino, che è stato eletto Borgo dei borghi per il 2024 dal concorso organizzato dal programma di Rai Tre Kilimangiaro, in collaborazione con il quotidiano Il Tirreno. È, comune in provincia di Pisa dove perdersi tra installazioni d’arte contemporanea e verdi distese della Valdera. La cucina è quella tipica toscana, sincera e senza fronzoliquando si parla di dessert: prodotti iconici, delle cialde sottili e croccanti profumate all’anice, ondulate e fragranti., le cialdediSomigliano un po’ ai brigidini, le sfoglie di Lamporecchio secondo la leggenda nate grazie alle monache seguaci di Santa Brigida, che arricchirono ...

Immaginate di svegliarvi una mattina e di trovare online la vostra faccia su un corpo non vostro, anche se vi assomiglia tantissimo. Immaginate di guardarvi in un video dove dite e compiete cose che ... (milleunadonna)

Immaginate di svegliarvi una mattina e di trovare online la vostra faccia su un corpo non vostro, anche se vi assomiglia tantissimo. Immaginate di guardarvi in un video dove dite e compiete cose che ... (milleunadonna)

56 anni e non dimostrarli. Carla Bruni durante il programma TV "Belve" ha raccontato di ricorrere alle stem cells per ringiovanire il viso . In cosa consiste questo trattamento e quali sono altre ... (fanpage)

E se i videogame facessero bene - Secondo la psicologa Viola Nicolucci, specializzata in cyberpsicologia, il videogioco può avere un impatto positivo in termini di salute mentale e come ...ilsecoloxix

Faenza, e l’acqua sporca dai rubinetti: rassicurazioni dal Comune - Allarme ieri in città per l’acqua dei rubinetti di diverse abitazioni faentine (via Donatini, nella zona del campo da golf, ecc.): usciva torbida, ...corriereromagna

Gratteri “Si può cambiare la Costituzione, ma prima si studi” - NEW YORK (USA) (ITALPRESS) - "Si sta discutendo molto in Italia di riforme della Costituzione, certo nulla è immutabile, anche la Costituzione si può cam ...italpress