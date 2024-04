Corriere dello Sport – Napoli | per Kvaratskhelia c’è l’appuntamento per il rinnovo

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 6 aprile 2024) 2024-04-06 10:56:14 Fa notizia quanto riportato poco fa dal– Arriva il Monza e tornano i ricordi felici per Khvicha. Il battesimo del gol al Maradona, la prima doppietta in Serie A, quel pomeriggio trascorso a fare il fenomeno, allenandosi in vista di un’annata tricolore. Era il 21 agosto 2022, erano altri tempi, era un altroma era lo stesso Kvara, oggi più maturo, cresciuto, pronto a caricarsi come allora la squadra sulle spalle. C’è ancora una speranza chiamata Europa, una strada che si può inseguire tornando alla vittoria. Calzona si affiderà di nuovo a KK che ieri ha ripreso ad allenarsi in gruppo e che domani sarà ovviamente al suo posto dal primo minuto. Il Barcellona, intanto, prende appunti e si mette in fila: è un’altra big ...