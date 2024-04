Corriere dello Sport – ecco i primi due nomi sul mercato

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 6 aprile 2024) 2024-04-06 10:04:31 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal: La provenienza è quella, Lilla, e il caso vuole che Jonathan David sia arrivato in Francia nell’estate del 2020 dal Gent per 27 milioni proprio per sostituire Victor Osimhen quando il nigeriano passò al Napoli. Ha 24 anni, è canadese di passaporto, è nato a Brooklyn da genitori haitiani in vacanza negli Stati Uniti, ma all’età di 6 anni la famiglia si trasferì dai Caraibi ad Ottawa, dove poi Jonathan ha mosso ipassi da calciatore. Alla quarta stagione in Ligue 1, con la maglia dei Dogues, sembra essere definitivamente esploso, anche se per l’ex romanista Paulo Fonseca, che ora allena il Lilla, JoDa può e deve ancora migliorare tanto sotto certi aspetti. «È in un buon momento della sua ...