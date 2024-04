Correa | il riscatto del Marsiglia scappa | per l’Inter solo una salvezza

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 6 aprile 2024) La stagione orribile diprosegue, ma pure quella del. Ieri il Tucu è tornato in campo, ma non è riuscito a invertire la situazione. E perle cose precipitano. IMPOSSIBILE – Ildi Joaquinda parte deldiventerà automatico in caso di qualificazione alla prossima fase a gironi di Champions League. Restano sei partite di Ligue 1 per l’OM e l’obiettivo è pressoché irraggiungibile: dieci punti di distacco dal terzo e quarto posto, occupati dal Lille (che ha vinto ieri 3-1 proprio contro il) e dal Monaco (che domani alle 17.05 deve giocare col Rennes). La terza sconfitta consecutiva in campionato per la squadra di Jean-Louis Gasset suona come una sentenza per le speranze del, che ora dovrà ...