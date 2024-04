Coppa Davis esposta al Caos

(Di sabato 6 aprile 2024) TERNI Martedì 9 aprile lafarà tappa al Museo De Felice. Lo annuncia il Comune. "Dopo 47 anni la vittoria dell’ Italia, con lache va in tour in tutte le regioni italiane – spiega Palazzo Spada – . In Umbria saràa Terni, Perugia e Foligno". Alla conferenza stampa, a Palazzo Carrara, di presentazione dell’appuntamento sono intervenuti l’ assessore allo sport, Marco Schenardi, il vicepresidente regionale del Coni, Moreno Rosati, il delegato del Coni di Terni, Fabio Moscatelli, Roberto Carraresi, presidente regionale Fitp, Gianni Daniele dirigente nazionale della Fitp. L’esposizione sarà aperta al pubblico dalle 9 alle 19. Per l’occasione, martedì all’ingresso delverranno allestiti due minicampi per consentire agli alunni delle scuole elementari di giocare.

Breda di Piave, oltre un migliaio i visitatori per la Coppa Davis - Bagno di folla allo Sporting Life Center che ha allestito uno stand per visitare l'iconica Davis Cup che da 123 anni sta facendo il giro del mondo per i club tennistici che l'hanno vinta. C'era anche ...trevisotoday

"Sinner mania": 600 tifosi in fila per vedere la Coppa Davis - Oltre 600 persone, infatti, si sono recate fin dal mattino in Via Colombera per ammirare la “insalatiera d’argento” più famosa ed invidiata al mondo, ovvero quella ambita Coppa Davis di tennis vinta ...ilgazzettino

Giorgio Fazzini: "Le sue vittorie fanno bene al gioco. Ma servono impianti" - L’ex capitano della Nazionale di Coppa Davis racconta il momento d’oro "Le vittore di Jannik sono il frutto di allenamenti e tantissimi sacrifici".lanazione