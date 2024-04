Convocati Torino | un'assenza in attacco per Juric

(Di sabato 6 aprile 2024) Il tecnico delIvanha convocato 20 calciatori per la sfida di questa sera contro l`Empoli al Castellani. Assente dall`elenco Pietro...

Raffaele Palladino ha reso nota la lista dei convocati per la sfida esterna contro il Torino di Ivan Juric Il giorno di Torino-Monza si avvicina e Raffaele Palladino ha diramato le convocazioni per ... (calcionews24)

Ivan Juric ha diramato i convocati per Torino-Monza , i granata sorridono per il rientro di Tameze ma perdono Gineitis nella rifinitura Bicchiere agrodolce per Ivan Juric . Ad una manciata di ore ... (calcionews24)

Sono ventuno i calciatori Convocati da Ivan Juric , allenatore del Torino , per la gara in programma questo pomeriggio alle 15 contro il Monza.... (calciomercato)

FOTO, La festa dei 26 anni con i viola-argentini - Con la trasferta a Torino ovviamente l'argentino ha festeggiato ieri con parenti e i suoi compagni di squadra connazionali, Quarta, Infantino e Beltran. Oggi Nico ha postato le foto su Instagram.firenzeviola

Convocati, Christensen, Quarta e Jack ok per la Juve - Ecco l'elenco dei calciatori viola che Vincenzo Italiano ha convocato per la partita di Torino contro la Juventus. Rispetto alla gara con il Milan rientrano Bonaventura che ha scontato ...firenzeviola

I 25 Convocati rossoblù per Cagliari-Atalanta. Ancora out Petagna, Pavoletti e Mancosu - Qualche acciacco, ma il Cagliari anti-Atalanta dovrà rinunciare solo a Petagna, Pavoletti e Mancosu, con tempi di recupero differenti. Per il resto, Ranieri ha a disposizione tutta la rosa e ha convoc ...unionesarda