Contromano sulla statale | muore dopo lo schianto frontale

(Di sabato 6 aprile 2024) Un uomo di 63 anni, Marino Aru, è morto in un drammatico incidenteavvenuto intorno alle 21.30 di ieri, venerdì 5 aprile,strada131, nei pressi dello svincolo di Mogoro, in provincia di Oristano. Secondo una prima ricostruzione, il 62enne alla guida di una Mercedes avrebbe...

Stava per infilarsi in contromano nel tunnel dell’Attraversamento di Lecco della Statale 36. Gli altri automobilisti che se la sono vista venire contro sono riusciti a fermarla a colpi di clacson. ... (ilgiorno)

folle inseguimento nella notte a Roma . Un uomo a bordo di un’auto, inseguito dai Carabinieri perché non si era fermato all’alt, si è schiantato contro alcune macchine parcheggiate in strada urtando ... (ilcorrieredellacitta)

L'Aquila - Un automobilista Ubriaco è stato intercettato mentre viaggiava Contromano lungo l'autostrada A24 in direzione Roma, poco prima del casello L'Aquila-Est, nella notte appena trascorsa. La ... (abruzzo24ore.tv)

Contromano sulla 131, muore dopo lo schianto frontale a Mogoro - Marino Aru, 62 anni, di Sardara, era alla guida di una Mercedes ed è andato a sbattere su una Bmw: ha smesso di respirare sull’ambulanza in viaggio verso il Brotzu ...unionesarda

Family Run e Milano Marathon, tutte le strade chiuse sabato 6 e domenica 7 aprile - Sabato 6 aprile, di mattina, a Milano si disputa la Family Run, una mini maratona dedicata alle famiglie. La partenza è fissata dal Velodromo Maspes-Vigorelli: si correrà in direzione viale Duilio e ...milanotoday