Contro la manipolazione dell’elettorato | lo Stato diventa intelligente

(Di sabato 6 aprile 2024) Gli Stati nel mondo cambiano veste, ruolo e rapporti di forza man mano che si introduce l’intelligenza artificiale. In Italia siamo agli albori, con l’IA che fa capolino nella Pubblica amministrazione (dopo l’Inps e l’Agenzia delle entrate, anche la Consob utilizzerà sistemi di IA per scovare forme di insider trading). Il calcolo entra nel sistema, l’intelligenza artificialeinfrastruttura della governance pubblica e l’apparatopiù efficiente. A unoefficiente, senza lentezze, competitivo, che stana i nullafacenti, gli evasori, gli appalti inutili e che potrebbe riprendere un suo primato nell’economia e nella vita dei cittadini, l’Italia non è abituata. Cosa accadrà in pochi anni? Il processo stravolgerà non solo la politica, ma la nostra intera società: è indispensabile chiedere trasparenza per verificare etica e ...