Conte so tutto io | perché al leader 5 Stelle fa comodo scaricare il Pd

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 6 aprile 2024) L’ambizione come valore politico portata all’ennesima potenza. Fino a sfiorare la non edificante definizione di opportunismo. La stoccata di Giuseppeal Pd era nell’aria e il caso Puglia è sembrato agli osservatori meno attenti soltanto il pretesto per certificare quanto ildei 5ritiene ineluttabile: essere lui il riferimento della coalizione anti-Meloni, garantendosi il diritto a primeggiare per tornare (non si sa quando) a Palazzo Chigi.ha lanciato la sua nuova Opa ostile al partito guidato da Elly Schlein, lui più che mai convinto che mettere in difficoltà i (presunti) alleati di coalizione sia il metodo giusto per sorpassarlo alle elezioni. Per garantire così al suo partito personalizzato, un futuro politico di lungo avvenire. Altro che campo largo o campo giusto: mentre dalla ...