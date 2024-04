Conte | se Schlein contro cacicchi e capibastone io con lei

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) "Se lei volesse mantener fede all'impegno preso a marzo del 2023 quando fu acclarata segretario del partito democratico al grido di 'libererò il partito democratico da '' e '' lei troverebbe in me il più grande partner". Il leader del M5S Giuseppecommenta così, durante la registrazione della trasmissione "Accordi e disaccordi" che andrà in onda stasera alle 21.25 su Nove, la critica di Ellysul fatto che i 5 Stelle non faranno più le primarie con il Pd a Bari.