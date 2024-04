Conte | “Io con Schlein se lei si libera di cacicchi e capibastone”

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 6 aprile 2024) (Adnkronos) – Se Elly”vuole mantenere fede all’impegno preso nel marzo del 2023, quando fu acclamata segretaria del Pd al grido di ‘libererò il partito da capibastoni e’, parole sue, troverà in me il più grande partner favorevole a quest’operazione”. Il leader M5S, Giuseppe, si esprime così a ‘Accordi&Disaccordi’ sul Nove parlando del rapporto con il Pd guidato da Elly. L’intesa tra M5S e Pd si è arenata dopo la decisione didi abbandonare le primarie in programma a Bari. ”Sono sereno ma preoccupato per la situazione generale”, aggiunge. “Noi non avevamo un candidato, non ho mai indicato un candidato.In una riunione a Roma con Decaro ed Emiliano ho detto ‘non vi va bene Laforgia e non mi state spiegando perché, ok, allora trovatelo voi il candidato. E’ ...