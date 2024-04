Conte e Schlein | rottura sul caso Bari | il Centrosinistra in frantumi

(Di sabato 6 aprile 2024) Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico sono di nuovo ai ferri corti: Giuseppeed Ellynon trovano un’intesa e le primarie diper il candidato a sindaco del campo largo deldiventano un rebus. La segretaria del PD è tornata sulla decisione del M5S di annullare le primarie dopo una nuova inchiesta sul voto di scambio nel capoluogo pugliese. Una vicenda politicamente esplosiva che rischia di trascinare nel baratro politico anche la Regione Puglia guidata da Michele Emiliano.ha ribadito che il PD non farà passi indietro. “Siamo pronti a sostenerti” ha detto rivolgendosi al candidato sindaco dei dem, Vito Leccese. “Anche se vorrai tentare ancora la strada dell’unità per aggiustare la spaccatura che hanno creato” ha sottolineato riferendosi al Movimento 5 ...

Se l'ipotesi di accordo tra Pd e 5stelle a Bari può essere ancora perseguibile, lo si saprà nelle prossime ore. Sicuramente lo strappo tra Conte e Schlein andato in scena nelle scorse ore non aiuta ... (ilgiornaleditalia)

“Una scelta unilaterale che rappresenta un favore alle destre”, la segretaria dem Elly Schlein non risparmia critiche a Giuseppe Conte e alla scelta di ritirare il M5S d alle primarie per la scelta ... (ilfattoquotidiano)

A Bari serve un sindaco, eppure la ricerca di un nome che possa essere condiviso da tutto il centrosinistra non è mai sembrata così complessa. Giuseppe Conte è riuscito finalmente a far saltare il ... (ildifforme)

No alle primarie e inchieste, Conte e Schlein rompono. E il campo largo si sgretola a Bari - In Puglia il “laboratorio” non funziona, il leader M5s: «Ci accusano di slealtà». La segretaria Pd: «Così aiutano la destra» ...unionesarda

Primarie Bari, Schlein: “pronti a lavorare per unità”. Conte: “Legalità non è valore negoziabile” - Conte: “Non accettiamo mancanze di rispetto e nessuno si può permettere di dire che il Movimento 5 stelle è sleale o alludere a questo. Mercoledì scorso avevo avvertito in una lunga telefonata la ...ecovicentino

Europee, i tormenti del partito di Meloni in Campania - Ma c’è chi già la proietta al secondo posto dietro il capolista Pasquale Tridico, l’ex presidente dell’Inps, scelto da Giuseppe Conte. Alle parlamentarie ... intorno alla candidatura o meno di Elly ...napoli.repubblica