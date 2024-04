Conte attacca ancora | «Il Pd vuole le primarie perché è attrezzato per vincerle»

(Di sabato 6 aprile 2024) Nessun passo indietro sul caso di Bari da parte di Giuseppe, che a pochi giorni dallecon il Pd aveva deciso di sfilarsi. La decisione del leader del M5s era arrivata dopo l’ultima inchiesta che ha travolto la politica pugliese, che aveva portato anche alle dimissioni dell’assessora regionale Anita Maurodinoia, già «lady preferenze» per la valanga di voti portati prima alle ultime Comunali a sostegno di Antonio Decaro e poi alle Regionali per Michele Emiliano. Ospite ad «Accordi e disaccordi» sul Nove,difende la sua decisione spiegando che così come dovevano essere realizzate quelle, avevano un risultato già deciso: «Il Pd vincerebbe sempre e comunque le– ha detto l’ex premier – è senz’altro piùdi noi per farle». «L’ho chiamata ...

«Chi ha iniziato a fare politica con palazzo Chigi capisco che non abbia dimestichezza con la militanza e con i gazebo. Pretendo però che si abbia rispetto. È una sberla per tutta la gente perbene ... (open.online)

E’ tensione tra Pd e M5s dopo il Caso Bari . Misiani in un’intervista a ‘Il Secolo XIX’ ritorna ad attacca re in modo molto duro Giuseppe Conte . E’ bastato il Caso Bari per mettere in forte dubbio ... (notizie)

Le condizioni di Conte: "Al fianco di Schlein se molla cacicchi e capibastone del Pd" - Il leader 5 stelle ammette: "Il Pd vince sempre le primarie, è più strutturato". M5s-Dem divisi anche in Piemonte ...huffingtonpost

Fabiano Fabiani: «Organizzai io l’incontro Scalfari-Montanelli. A casa di Fanfani in vestaglia (e in sauna con Tito Stagno)» - Il giornalista e dirigente Rai: «Berlusconi faceva una gag in cui picchiavo i bambini. Il ‘68 mi stava sulle palle. Scalfari stimava Montanelli come giornalista, ma lo detestava per le sue idee politi ...corriere

Schmidt si candida a sindaco di Firenze. Festeggiano Sangiuliano e Gasparri. I dubbi di Manfredi - Il neo-direttore del museo di Capodimonte, Eike Schmidt, sarà il candidato del centrodestra per Firenze. Festeggia il suo "capo" Sangiuliano ...lanotiziagiornale