Conferenza Juric post Empoli-Torino | «Partita dominata | ma quante occasioni sprecate | sull’errore di Bellanova…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 6 aprile 2024) Ivanha parlato instampa dopo, queste le parole del tecnico ai margini della sfida persa per 3-2 al Castellani Un affranto Ivanha interloquito con i cronisti al termine di. Così, il tecnico croato ha espresso il proprio rammarico per il 3-2 incassato dagli uomini di Davide Nicola in