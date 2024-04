Condono o sanatoria | Salvini gioca la carta della casa per il voto europeo

(Di sabato 6 aprile 2024) Le elezioni europee incombono e Matteosta cercando disperatamente nuovi argomenti per la sua campagna elettorale. La questione dell’Autonomia non sembra più sufficiente a sostenere la sua propaganda. Così il leader del Carroccio qualche giorno fa ha lanciato la sorpresa elettorale, una sorta di piano C, forse l’ultima bandierina da sventolare: un decreto “Salva-” L'articolo proviene da Il Difforme.

Roma, 4 aprile 2024 – Dal tramezzo al piccolo soppalco, al divisorio in cartongesso per ricavare un piccolo vano in un locale: sono alcuni fra i lavori che si potranno sanare con il Pacchetto ... (quotidiano)

Salvini: “Il salva-casa non è un Condono per le ville in spiaggia”. Cosa prevede la norma - Salvini spiega che il salva-casa non sarebbe un Condono: "Ovviamente non riguarda le zone sismiche, archeologiche o le ville abusive sulle spiagge" ...blitzquotidiano

Condono edilizio: ecco i tre livelli di irregolarità che neutralizza - Dai semplici problemi di natura formale alle difformità più pesanti l’ipotesi allo studio è rendere sanabili migliaia di piccoli interventi ...ilsole24ore

Condono edilizio: verande, tramezzi, soppalchi e finestre: ecco cosa si potrà sanare - Condono edilizio in arrivo. E’ stato annunciato dal ministro ... piccole modifiche agli immobili come nicchie non documentate presso i Comuni. La sanatoria proposta dal Ministero delle Infrastrutture ...quotidianodiragusa