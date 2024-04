Condono edilizio nel 2024? Ecco cosa sappiamo sul salva-casa annunciato dal ministero delle Infrastrutture

(Di sabato 6 aprile 2024) Ci sarà un "" nel? La normadel vicepremier e ministroMatteo Salvini fa discutere la maggioranza di governo. Il testo non è ancora arrivato agli altri ministri e nemmeno a Palazzo Chigi, dopo le dichiarazioni della premier Giorgia Meloni, sarebbe arrivato il provvedimento. "Non conosco assolutamente il testo e credo che nessuno l’abbia mai visto....

Condono edilizio in arrivo? Cos’è il Piano Casa 2024 Il Piano Casa 2024 , o “Pace Edilizia”, rappresenta un pacchetto di norme volte a sanare le irregolarità edilizie che affliggono il panorama ... (blowingpost)

D alla finestra non disegnata sulla planimetria ma presente da decenni sulla facciata del palazzo fino al tramezzo con una collocazione diversa dal progetto originario. E ancora: la nicchia per... (ilmattino)

La proposta di pace edilizia di Salvini ha spiazzato i suoi alleati - Motivo per cui Giorgia Meloni e Antonio Tajani, erede politico quest’ultimo del re dei condoni Silvio Berlusconi, si sono doppiamente contrariati. Accoglienza fredda per la pace edilizia di Salvini La ...lanotiziagiornale

Condono edilizio: ecco i tre livelli di irregolarità che neutralizza - Dai semplici problemi di natura formale alle difformità più pesanti l’ipotesi allo studio è rendere sanabili migliaia di piccoli interventi ...ilsole24ore

Condono edilizio: verande, tramezzi, soppalchi e finestre: ecco cosa si potrà sanare - Condono edilizio in arrivo. E’ stato annunciato dal ministro Matteo Salvini. Si tratta di un provvedimento che potrebbe servire per sanare tramezzi, soppalchi, verande, finestre e non solo.quotidianodiragusa