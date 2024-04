(Di sabato 6 aprile 2024) Dfinestra non disegnata sulla planimetria ma presente da decenni sulla facciata del palazzo fino al tramezzo con una collocazione diversa dal progetto originario. E ancora: la nicchia per...

La Regione Lazio è pronta a sbloccare circa 46 mila domande di Condono edilizio , per cui molte famiglie del Lazio attendono una risposta anche da 30 anni. Il paradosso degli abitanti della Capitale ... (secoloditalia)

L’intervento del ministero delle Infrastrutture potrebbe agire su alcune situazioni tipo e riformare le regole in materia di lavori edili (ilsole24ore)

Condono edilizio in arrivo? Cos’è il Piano Casa 2024 Il Piano Casa 2024 , o “Pace Edilizia”, rappresenta un pacchetto di norme volte a sanare le irregolarità edilizie che affliggono il panorama ... (blowingpost)

Condono edilizio: verande, tramezzi, soppalchi e finestre: ecco cosa si potrà sanare - Condono edilizio in arrivo. E’ stato annunciato dal ministro Matteo Salvini. Si tratta di un provvedimento che potrebbe servire per sanare tramezzi, soppalchi, verande, finestre e non solo.quotidianodiragusa

Condono edilizio, cosa regolarizzare: dai balconi ai tramezzi. E stop alla doppia conformità - Dalla finestra non disegnata sulla planimetria ma presente da decenni sulla facciata del palazzo fino al tramezzo con una collocazione diversa dal progetto originario. E ancora: la nicchia ...quotidianodipuglia

Lazio, presentata modifica alla proposta di legge sui condoni edilizi - La proposta di Legge che modifica la Legge regionale 12/2004, permette alla Regione Lazio di compiere un passo importante per la regolarizzazione edilizia. Questo grazie alla rimozione di un inciso cr ...rietinvetrina