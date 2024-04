Concorezzo | sfida al centrodestra Marco Parolini | Voltiamo pagina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 6 aprile 2024) "Non possiamo più voltarci dall’altra parte, dobbiamo ricostruire la comunità". Così, 57 anni, sposato, tre figli, riassume l’obiettivo del campo larghissimo: “Alleanza per la Città“, che avuole voltare. Ieri sera si è presentato ufficialmente, è il primo a rompere gli indugi nella corsa alle comunali dell’8 e 9 giugno. Inizia così laper la conquista del municipio della coalizione che ha unito "forze diverse", dal Pd alla Rondine a Iniziativa Civica e Vivi, realtà che "si sono ritrovate a pensarla allo stesso modo su tutto". Uno slogan riassume la visione: "Ladi domani è oggi". Tradotto, non c’è tempo da perdere. Da ricostruire ci sono rapporti sfilacciati, il senso di appartenenza, "difficile ...