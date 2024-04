Conan Gray | Found Heaven è un tuffo negli anni 80 per la Gen Z

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di sabato 6 aprile 2024) Nella musica di oggi, sempre più liquida, ibrida e dominata dalle playlist, c’è una netta cesura tra ciò che piace alla Gen Z (in particolare la trap) rispetto a ciò che ascoltano i loro genitori quarantenni/cinquantenni, cresciuti con cassette e cd e legati all’idea di un album nella sua interezza. Il giovane e talentuoso cantautore pop, nato venticinquefa a Lemon Grove, in California, da padre irlandese e madre giapponese, da qualche anno residente a Los Angeles, potrebbe riuscire nel miracolo di unire due pubblici apparentemente inconciliabili grazie al suo terzo album, da oggi disponibile in streaming, cd e vinile colorato. Prodotto da Max Martin, il Re Mida del pop di oggi a cui si devono numerosi successi di Taylor Swift, Coldplay, The Weeknd, Ariana Grande, Britney ...