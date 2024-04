Con un annuncio che segna una svolta Autel Energy Europe presenta l’importante e innovativo MaxiCharger Megawatt Charging System al Nordic EV Summit 2024

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 6 aprile 2024) OSLO, Norvegia–(BUSINESS WIRE)–, una delle principali società internazionali nello sviluppo di servizi e prodotti per la ricarica di veicoli elettrici, introduce un’innovativa tecnologia di ricarica dei veicoli elettrici pensata per operatori di parchi macchine che guardano al futuro e per stakeholder nel settore dei trasporti con veicoli per servizio pesante che desiderano efficienza e affidabilità ineguagliate. Con unche hato unaalEVha lanciato il, che non solo promette un miglioramento straordinario delle prestazioni di ricarica ma inoltre assicura un’esperienza ...