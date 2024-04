(Di sabato 6 aprile 2024) La Cremonese ieri aveva effettuato il sorpasso, la gara di Catanzaro non era per nulla abbordabile ma è stata vinta in rimonta: ail sogno...

Como, l'entusiasmo è anche troppo: Goldaniga abbraccia Da Cunha... e lo costringe al cambio! - La Cremonese ieri aveva effettuato il sorpasso, la gara di Catanzaro non era per nulla abbordabile ma è stata vinta in rimonta: a Como il sogno Serie A è più.calciomercato

Catanzaro-Como, sfida d’alta quota. E al Ceravolo ci sarà il pienone - Catanzaro-Como, sfida decisiva. Così si diceva in quei giorni di giugno del 1978 quando in città si fremeva per una serie A alla portata, da conquistare nel rush finale di un campionato memorabile. Co ...catanzaroinforma

Verso Catanzaro-Como, Vivarini: “entusiasmo della gente Fa piacere ma noi non dobbiamo ascoltarlo” - Il tecnico giallorosso: "Concentrati sull'avversario. Ogni volta che si vince si alzano però anche le aspettative e questo è un discorso da tifosi, che a noi non deve interessare" ...catanzaroinforma