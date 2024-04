Como corsaro a Catanzaro | gli azzurri vedono la promozione diretta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) Clamorosa vittoria del, che conferma il secondo posto solitario degliverso la serie A, dopo una partita piena di emozioni, risolta dai gol di Gabrielloni e Da Cunha. Da annotare anche i due pali colpiti da Cutrone e dal funambolico Da Cunha, il tutto davanti alla fantastica cornice dei 12.000 del Ceravolo fra cui 350 comaschi. La partita Roberts conferma la formazione vittoriosa con il Sud Tirol, con Braunoder al posto dello squalificato Bellemo.subito all’attacco, al 10’ gol annullato a Iemmello per fuorigioco, dopo passaggio di Biasci. Al 12’ miracolo di Semper, su tiro ravvicinato in area di Scognamillo, sulla respinta arriva Veroli, ma Goldaniga mette in angolo.in vantaggio al 20’, Vandeputte salta Iovine a sinistra e entra in area, il suo tiro è ...