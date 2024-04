Come rientrare nel mercato tutelato dell’energia e perché conviene

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024) C’è tempo fino al 30 giugno per tornare nela maggior tutela per l’elettricità. Per saperefare, da qualche giorno c’è anche un motore di ricerca sul sito dell’Arera (l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) per trovare in modo facile e veloce, inserendo il nome del Comune, il fornitore a cui richiedere il rientro. L’opzione riguarda ovviamente gli utenti che ora si trovano nellibero, con costi che possono variare anche sensibilmente, non sempre a vantaggio del consumatore.? Cosa non cambia A chi rivolgersi Il passaggio I costi Le tempistiche? Dal primo luglio ildi maggior tutela diventerà ’Servizio a tutele graduali’, che durerà fino a marzo ...