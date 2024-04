Colpi di pistola contro abitazione e auto a Pomigliano d’Arco

(Di sabato 6 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta notte i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Castello di Cisterna e quelli della stazione disono intervenuti in via Campanale aper l’esplosione did’arma da fuoco. Secondo quanto ricostruito dai militari, sconosciuti avrebbero sparato alcuni proiettilil’e l’di un residente. Diversi i bossoli rinvenuti in strada. Indagini in corso per chiarire la dinamica e la matrice. Non ci sono feriti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

