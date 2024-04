Cole Brings Plenty trovato morto a 27 anni | era scomparso da una settimana

(Di sabato 6 aprile 2024) (Adnkronos) –da unadopo un presunto caso di violenza sessuale, è stato ri, il 27enne attore della serie tv "1923" (2023) della Paramount+, dove interpreta PeteClouds. Il giovane attore, discendente di indiani della tribù Lakota, ha recitato anche nelle serie "Into the Wild Frontier" (2022) e L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

