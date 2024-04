Co-housing sociale all’ex Onpi di Poppi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 6 aprile 2024) Arezzo, 6 aprile 2024 – Il Comune di- grazie al finanziamento ottenuto sull’avviso PNRR missione 5 componente 3 investimento 1.1.1. “servizi e infrastrutture sociali di comunità” - realizzerà un progetto di innovazionein una parte del complesso immobiliare Ex(zona della ex casa delle suore e lavanderia). Tale intervento si pone in linea con la strategia di sviluppo delle aree interne, nell’ambito della quale sono promossi azioni di co-rivolte in particolare alle persone anziane. A fronte di una popolazione che invecchia, la decisione è di garantire loro una proposta residenziale abitativa inclusiva che riproponga un contesto familiare e domestico condiviso. La popolazione anziana rappresenta la frontiera demografica futura, sulla quale si può fare poco per attenuare l’incidenza ...